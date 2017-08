CEDIS: Obavještenje za 21. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina; u terminu od 9 do 17 sati: Kruševice, Jasika; u terminu od 9 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića (zgrade i naselje oko njih).

Bijelo Polje

U terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice; u terminu od 8:30 do 14 sati: Dio Medanovića.

Kolašin

U terminu od 10 do 14 sati: Selišta; u terminu od 9 do 15 sati: Jasenova, Ocka Gora, Trešnjica, Liješnje, Velje duboko, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Andrijevo, Gornja Rovca, Jasenov Do, Trmanje.

Mojkovac

U terminu od 9:30 do 13 sati: Štitarica.

Šavnik

U terminu od 9 do 15 sati: Godijelja.

Žabljak

U terminu od 9 do 15 sati: Meždo.

Pljevlja

U terminu od 9 do 15 sati: Skenderovina; u terminu od 8 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Vijenac, Ranč, Mijalovica.

Rožaje

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: Razdolje.

Petnjica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kalica (povremeno).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.