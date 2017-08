Najstarije žene na svijetu otkrivaju tajne dugovječnosti

Od veza i prijateljstava do navika u ishrani, svi tražimo najbolji način da što duže ostanemo zdravi. Za portal “Marie Claire” neki od nastarijih ljudi na svijetu otkrili su svoje tajne dugovječnosti.

Flosi Diki, 110 godina

Јedna od najstarijih osoba na svijetu je na pitanje o tome kako je tako dugovječna izjavila: “Ne znam, ne borim se. Јa živim”. Ova baka poznata je i po Јutub kanalu, a njene omiljene aktivnosti su odmaranje i spavanje.



Agnes Fenton, 110 godina

Agnes Fenton iz Nju Džerzija nikada nije imala djecu. Ističe da svoju dugovječnost duguje tome što svaki dan popije tri limenke svjetlog piva i čašicu viskija. Ipak, kaže da u posljednjih nekoliko godina pije manje, jer joj se smanjio apetit.

Ema Morano, 115 godina

Gospođa iz Italije smatra da je stigla u tako duboku starost zahvaljujući sirovim jajima i tome što nema muškarca u životu. Najstarija osoba u Evropi počela je da jede sirova jaja još kao tinejdžerka, jer joj ih je ljekar preporučio zbog anemije. Ranije je jela tri svježa jajeta na dan, a u posljednjih nekoliko godina samo dva. Nakon neuspjelog braka koji je okončan 1938. godine, Morano ističe da je imala neke veze, ali se više nikada nije udala.

“Nisam htjela da bilo ko upravlja mojim životom”, kaže ona.

Džesi Galan, 109 godina

Najstarija žena u Škotskoj je takođe većinu života provela bez muškarca i slično se hranila.

“Moja tajna za dug život je držati se podalje od muškaraca. Oni samo donose nevolje, a nisu vrijedni toga. Takođe, uvijek sam mnogo vježbala, svakog jutra jela činiju ovsene kaše i nikad se nisam udala”, objasnila je Galan.

Elizabet Salivan, 104 godine

Ova gospođa iz Teksasa objašnjava kako je doživjela starost uprkos tome što svaki dan popije tri limenke gaziranog pića.

“Svaki ljekar koji me vidi kaže da će me to ubiti. Na kraju umru oni, a ne ja. Znači da negdje postoji greška”, kaže Salivan.

Suzana Mašat Džouns, 115 godina

Mašat Džouns svoju dugovječnost pripisuje slanini i životu bez djece. Džouns objašnjava da svako jutro jede slaninu, a budući da nikada nije imala djece, svojom ušteđevinom je platila fakultete sestričnama.

Vajolet Mos Braun, 117 godina

Poznata kao “Teta V”, gospođa s Јamajke kaže da jede i pije sve, sem svinjetine, piletine i ruma.

Florens Bers, 100 godina



Florens smatra da svako može doživjeti stotu. Ona objašnjava da je ona to postigla tako što je svaki dan pila po čašu vina, a izbjegavala je salame.

B92