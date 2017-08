Veoma toplo

Pretežno sunčano i veoma toplo biće u petak 18. avgusta u Crnoj Gori.

Na sjeveru zemlje če ujutru po kotlinama biti kratkotrajno magla; popodne se u kontinentalnim predjelima očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Vjetar promjenljivog smjera biće slab do umjeren.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 12 do 24, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar južni i jugoistočni će tokom dana biti slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 24, a najviša dnevna do 37 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.