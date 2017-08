CEDIS:Obavještenje za 18. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 15 sati: Podsić.

– u terminu od 9 do 17 sati: Kruševice, Jasika.

– u terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina.



Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati: Belvederska ulica.

Plužine

– u terminu od 7 do 18 sati: Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora.



Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice.



Kolašin

– u terminu od 10 do 14 sati: Mujića Rečine, Petrova Ravan.

Šavnik

– u terminu od 9 do 15 sati: Godijelja.



Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: Pošćenski Kraj.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 15 sati: Kalušići, Brvenica, Čavanj.

Rožaje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Potrošači koji se napajaju sa dalekovoda Zeleni Bašča.



Andrijevica

– u terminu od 9 do 12 sati: Četiri zgrade oko SUP-a.

– u terminu od 12 do 15 sati: Soliter, zgrada Solidarnosti, zgrada DPS-a iza Doma Zdravlja.

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gnjili Potok (povremeno).

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojoviće – Talanovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.