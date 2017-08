CEDIS: Obavještenje za 17. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:



Podgorica – u terminu od 9 do 14 sati: Vinopodrum i naselje oko njega.

– u terminu od 9 do 17 sati: Kruševice, Jasika.

– u terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina.

Cetinje – u terminu od 9 do 15 sati: Belvederska ulica.

Plužine – u terminu od 7 do 18 sati: Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati: Slatka i Bliškovo.

Mojkovac – u terminu od 9:30 do 13:30 sati: Siga.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati: Gornje Lipovo.

– u terminu od 10 do 14 sati: Redice.

Šavnik – u terminu od 9 do 15 sati: Miloševići.

Žabljak – u terminu od 9 do 15 sati: Pošćenski Kraj.

Pljevlja – u terminu od 8 do 17 sati: Tikava, Kalušići.

– u terminu od 12:30 do 18:30 sati: Mataruge, Vukovo Brdo, Roganice, Gačevića Dolina, Obarde, Kozoca, Raćevo, Ljutići, Ćirovići, Kleke, Vrulja, Podborova, Breza.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Banđov.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojoviće (Talanovac).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.