Generator pozitivne promjene

Autor: Juraj Katalenac

Znate ono kada ostavite “autoplay” na YouTubeu nakon što ste upravo pogledali neki video i otkrijete novu – naprosto genijalnu glazbu? Upravo tako je izgledao moj prvi susret sa bliskoistočnom rave grupom Orgonite.

Orgonite su izraelska mlađa braća i sestre, sada već popularne i poznate, ruske rave ekipe zvane Little Big, koja izgleda kao Die Antwoord iz postsovjetske postindustrijske pustoši. Ono što oduševljava kod Orgonitea su očaravajući video uradci preko kojih tutnja rave glazba. Tu je mnoštvo boja i kulturnih referenci koje možete gotovo pa i namirisati, dotaknuti i okusiti kroz video, a koje dočaravaju raznolikost Bliskog istoka.

Iako je riječ o grupi iza koje stoje svega četiri pjesme odlučili smo porazgovarati s njima, djelomice iz razloga što bi htjeli upoznati ljude s njihovom glazbom, ali i zato jer nam nude određena vrata za drugačije doživljavanje Bliskog istoka.

Tko čini Orgonite i što je bila iskra koja je pokrenula i stvorila grupu? Kako biste opisali svoju glazbu? Naravno, osim da je super.

Orgonite su prije godinu dana osnovali Vadim Mechona i Yan Future Trash, nakon što smo imali punk rock grupu (ShittyCT) zadnjih deset godina. Odlučili smo početi nešto novo zasnovano na elektronskoj glazbi, a oduvijek smo voljeli raveove. Imali smo viziju fuzije svih kulturnih elemenata koji postoje danas u Izraelu. Kao imigranti iz postsovjetskog saveza odrasli smo u lokalnoj kulturi među sjevernoafričkim, arapskim i europskim ljudima, glazbom i hranom te su sve to bili utjecaji za Orgonite. Nazvali smo to “bliskoistočnim raveom”. Također, imamo još dvoje članova u grupi: Miss Middle East i DJ Abbasa.

Što se tiče vašeg imena: zašto Orgonite? Očito je da je ime referenca na Wilhelma Reicha, no zašto ste ga odabrali? Isto tako, pošto sam iz bivše Jugoslavije, moram vas priupitati znate li za film Dušana Makaveljeva W.R. – Misterije organizma? Film je o orgnonu, seksualnoj i svjetskoj revoluciji. Recimo, da je to jedan veliki rave – no sa partizanskom glazbom i kolom.

Da, to je ista orgonska energija koju je otkrio Wilhelm Reich. Bili smo orgonisti i prije nego li smo osnovali grupu i oduvijek smo bili spiritualni ljudi koji su tražili za načine da pozitivno djelujemo na sebe i svijet. Orgonite je generator pozitivne energije i to je način na koji vidimo sebe. Što se tiče filma Dušana Makavejeva – pogledat ćemo ga prije nego li pročitaš sve ovo.

Vaši video uradci su očaravajući i zrače snažnom vibrom “kulturnog šoka” koji razbija bilo kakvo jednoumlje. Možemo jasno vidjeti kako ste mnogo razmišljali o cijelom konceptu i estetici. U spotu za Habib Yaeni je mnoštvo referenci na židovsku (čak i npr. Na Nach natpis), arapsku i slavensku kulturu, kao i nogometne šalove, vaše obitelji itd., a u isto vrijeme sve je upakirano u sjajni humor koji se igra sa stereotipima. Je li poruka iza vaše glazbe o “jedinstvu na Bliskom istoku”? Je li to razlog zbog čega ste uzeli hamsu (Fatiminu ruku) kao vaš simbol? Takve poruke rijetko dolaze do nas, zato jer se mediji većinom fokusiraju na politiku, mržnju i strah – stvari s kojima se ljudi u mojoj regiji, nažalost, mogu jako dobro povezati.

Daaa! Naša poruka je definitivno zajedništvo! Na Bliskom istoku i na planeti zemlji. Naši spotovi prikazuju realnost Izraela koji mi osobno doživljavamo, a koja je drugačija od one koju vidimo na televizijskim vijestima i medijima diljem svijeta. Živimo u Jaffi -Tel Aviv (stari dio Tel Aviva) zajedno sa arapskim Izraelcima i Židovima iz cijelog svijeta. Svi živimo zajedno i kao svi ljudi na ovom planetu želimo živjeti dobar život. Stereotipi koje prikazujemo u videima prikazuju rezultat desetljeća kulturnog melting pota u Izraelu.

Do sada ste objavili tri pjesme/videa na YouTube kanalu Little Biga: Habib Yaeni, Adibass i Hamsa. Također imate i pjesmu Kayfuyem na kojoj surađujete s Arsenom Petrosovom, no ona ima malo drugačiju vibru. Koja je priča iza te pjesme?

Kayfuyem je prvi singl u kojem smo eksperimentirali sa našom vizijom. To je bilo prije nego je Little Big saznao za nas. Pjesma Kayfuyem je poznata u Izraelu ne samo među ljudima koji pričaju ruski te je dobar primjer evolucije sovjetske emigracije u Izraelu.

Kao što sam već spomenuo, dio ste Little Big Family. Kako ste počeli surađivati s njima? Vidim da su vam pomogli organizirati koncerte u Rusiji. Koliko ste zadovoljni s dosadašnjom suradnjom?

Prvi put smo se upoznali prije godinu dana kada smo otvorili za Little Big na njihovom nastupu u Tel Avivu. To je, također, bio prvi nastup Orgonitea. Little Big je umjetnička inspiracija za nas i volimo njihovu glazbu i videje. Nakon što smo objavili Habib Yaeni ponudili su se da ga objave na njihovoj Little Big Family stranici. To je bio ozbiljni kickstarter za nas jer smo bili izloženi postsovjetskoj publici i drugima. Tako da smo jako zahvalni na ovoj suradnji.

Planirate li možda napraviti uskoro neko izdanje? Nešto poput mixtapea ili albuma? Je li to uopće opcija danas uz internet i sve?

Imamo mnogo novih pjesma i objavit ćemo ih jednu po jednu svaki mjesec kao singlove sa video klipovima.

Što nam možete reći o izraelskoj sceni elektronske glazbe? Postoji predrasuda da Izraelci slušaju samo psytrance i goatrance. Bez obzira na to, iako je moje znanje o izraelskoj glazbi više vezano uz odlične folk glazbenice poput Chave Alberstein i Ofre Haze, došao sam u doticaj s glazbenicima poput Dr. Rubinstein (trenutno u Berlinu), Mrs. Red (više dancehall) ili A-wa, koje potvrđuju raznolikost vaše scene. Uglavnom, osim vas, što bismo trebali pogledati?

Izrael je jako bogat s umjetnicima i glazbenicima u svim žanrovima. Što se tiče elektronske glazbe, bez obzira na ljubav prema psy i goatranceu i glazbenicima poput Infected Mushroom i Skazi, postoje mnogi dobri producenti i umjetnici svih oblika nove elektronske glazbe, od trapa do techna, kao npr. Ido B and Zooki, Brain Dead, Riot, Bemet, Borgore, Bad Royal, Red Axis, Balkan Beat Box itd. itd.

Za kraj, umjesto da vam dajem prostora za “posljednje riječi” ili nešto slično, mogu li vas zamoliti da nam probate prodati Adibass? Zašto je Adibass bolji od Adidasa? Meni osobno četvrta crta je iznimno estetski primamljiva – kada sam bio klinac u 90-ima sam imao hlače za tjelesni sa četiri crte čija se marka zvala Addiddaz, ili nešto tako… Moja baka ih je kupila na veliko crnoj tržnici u Bosni zvanoj Arizona. Uglavnom, ovo je vaša šansa da se obogatite!

Adibass je pjesma koja je inspirirana postsovjetskim lažnim markama koje su obilježile naše djetinjstvo kao i tvoje. To je sve o tome da si DIY (do it yourself, uradi sam) i nosiš svoje jeftine marke ponosno, zato jer smo bolji od originala.

