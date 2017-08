Pretežno sunčano

U utorak će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Na sjeveru zemlje će ujutru po kotlinama biti moguća magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, dominantno sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 9 do 22, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Promjenljiv vjetar biće slab do umjeren; u jutarnjim i noćnim satima moguć povremeno umjeren sjevernjak i sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura vazduha biće do 21, a najviša dnevna do 35 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.