Morska so može da zamjeni šaku ljekova

Najveća razlika između morske soli i kuhinjske soli je što sušenjem na više od 650 stepeni mijenja svoju hemijsku strukturu pa ne sadrži potrebne elemente i minerale kao prirodna so.

U morskoj soli, uz natrijum hlorid, nalazimo osamdesetak različitih elemenata u tragovima poput kalijuma, magnezijuma i mangana, stoga će učiniti čuda za vaše zdravlje, kožu i kosu.

1. Morska so ima alkalizacijsko dejstvo koje pomaže u balansiranju nivoa kiseline u tijelu i tako eliminiše potencijalne rizike fatalnih bolesti.

2. Može da ojača imunološki sistem, a tada tijelo postaje otpornije na razne autoimune bolesti poput gripa, alergija i sl.

3. Ima značajna dejstva na kardiovaskularni sistem. Naučnici su dokazali da redovno uzimanje morske soli rastvorene u vodi može znatno da smanji nivo lošeg holesterola u tijelu. Takođe, drži krvni pritisak pod kontrolom i normalizuje nepravilan rad srca.

4. Metabolički poremećaji, poput dijabetesa, mogu se uspješno tretirati i liječiti morskom solju, jer ona pomaže smanjenju nivoa šećera u krvi.

5. Više od 20 posto natrijuma u našem tijelu akumulira se u kostima, koje se pak oštećuju usled nedostatka minerala u krvi i tjelesnim tečnostima. Dodavanjem morske soli u ishranu možete izbjeći i liječiti osteoporozu.

6. Morska so je takođe korisna za disajni sistem, a minerali i oligoelementi, kao i strukturni dijelovi algi koje sadrži morska voda pomažu oporavku sluznice. Morska voda ima blagi antiseptički i antibakterijski učinak, što se pripisuje ionima kalcijuma i magnezijuma.

7. Dobar je izvor kalijuma (koji olakšava funkcionisanje mišićnih vlakana), pa morska so tako blagotvorno djeluje na grčeve.

8. Morska so se smatra prirodnim pročišćivačem krvi. Sadrži veliku količinu vitamina C koji djeluje kao antioksidans i uništava slobodne radikale. Magnezijum pak omogućava efikasno delovanje antioksidansa. Tako morska so omogućava detoksikaciju ćelija kože apsorbujući sve otrovne materije iz njih.

9. Kako so izvlači toksine iz tijela, koža postaje meka i zdrava. Zato kupke sa morskom solju mogu poboljšati njen tonus. Takva će kupka podstaći i izlučivanje suvišne vode iz kože i vezivnog tkiva, čime se sprečava nakupljanje suvišne tečnosti, pa koža postaje čvršća, glađa i zdravija.

10. Morska so je puna vitamina i minerala od vitalne važnosti za pravilnu ishranu ćelija. Te hranjive materije mogu da poboljšaju ćelijski metabolizam (izmenu materije i energije), održave tkivo hidratizovanim, podstaknu cirkulaciju na samoj površini kože, povećaju snagu ćelijske membrane.

11. Kalcijum pomaže u čišćenju začepljenih pora na koži.

12. Morska so idealna je kao prirodni piling kože jer njena tekstura pomaže da se ukloni gornji sloj mrtvih ćelija kože.

13. Prirodni je lijek za osobe sa masnom kosom. Morska so može da apsorbuje višak ulja iz vaših uvojaka čineći ih glatkim i lijepim.

14. Uz pomoć mnogih minerala prisutnih u morskoj soli, kosa će dobiti željeni volumen, a vaši će uvojci sa lakoćom da poskakuju. Štaviše, morska so može da pruži dovoljno hranjivih materija folikulima, koje će kosu učiniti mekšom.

15. Morska so je izvrsna u borbi protiv peruti. Djeluje direktno na kožu i sprečava njenu suhoću.

