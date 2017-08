CEDIS: Obavještenje za 14. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

Od 08 do 14 sati – dio Donje Gorice prema Berim; od 08 do 16 sati – manastir Vranjina; od 13 do 21 sat – ulica Viktora Igoa.

Danilovgrada

Od 08 do 15 sati- Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji Rsojevići.

Plužine

Od 07 do 18 sati – Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Rošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora.

Šavnik

Od 09 do 15 sati – Dubrovsko.

Žabljak

Od 09 do 15 sati – selo Vukodo.



Pljevlja

Od 08 do 15 sati – Glisnica, Boljanići, Rađevići, Vis, Pliješ, Poblaće, Metaljka, Jezero, Rid, Kovač, Potkovač, Strahov do, Bijeloševina, Puzići, Plakali i Prehari.

Bijelo Polje

Od 09 do 14:30 sati – Potrk, Obod i Žaljevo.

Mojkovac

Od 09 :30 do 14 sati –Petolike.

Kolašin

Od 10 do 14 sati – Drijenak; od 09 do 15 sati –Rovca.

Berane

Od 8:30 do 14:30 sati – Buče.



Rožaje

Od 8:30 do 14:30 sati – Biševo.

Petnjica

Od 8:30 do 14:30 sati – Kalica.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.