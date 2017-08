Pestorić: Povećan broj meduza u zalivu

Ovih dana, posebno u unutrašnjem dijelu Bokokotorskog zaliva, primijećen je veći broj medusa, kazala je za Radio Kotor naučna saradnica u oblasti zooplanktona u kotorskom Institutu za biologiju mora Branka Pestorić.

Prema njenim riječima, trenutno su u zalivu prisutne dvije vrste.

“Prva je Cotylorhiza. To je žučkasta meduza sa plavim, odnosno modrim tačkicama sa donje strane njenog zvona i uobičajena je vrsta meduze u Mediteranskom moru. Njene dimenzije u prosjeku su 17 do 20 cm, ali pojedinačne jedinke mogu narasti i do 35 cm u prečniku zvona”, pojašnjava Pestorić.

Druga vrsta je Rhizostoma pulmo, koju nerjetko nazivaju morskim plućima. To je najveća mediteranska meduza i prosječna veličina njenog zvona je oko 50 cm.

„Bijele je boje sa plavo- ljubičastim obodom. Njeno prisustvo primijećeno je u mjestu Ljuta, te veće jato duž Velike plaže u Ulcinju, kazala je ona i dodala da a prema literaturnim podacima njihove žarne ćelije mogu izazvati vrlo slabu reakciju na koži ili je uopšte nema, pa su obje vrste bezopasne.

Bokokotorski zaliv nije jedinstven po ovoj pojavi. Ove vrste meduza primijećene su u većem broju i u drugim djelovima Jadarana, u Piranskom zalivu, a trenutno ih ima oko Splita, Kvarnera, Dugog otoka.

Pestorić moli kupače da, ukoliko uslikaju ove meduze, fotografije pošalju na meil adresu Instituta za biologiju mora Kotor ili na njihovu Facebook stranicu u inboxu.