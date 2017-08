Arktik postaje gasna komora

Među mnogobrojne probleme koji bi mogli da budu izazvani globalnim zagrijavanjem čini se da će biti dodat još jedan, koji bi mogao značajno da promijeni prirodnu sredinu na Arktiku.

Iz morskih dubina će na površinu u najskorije vrijeme izbiti milioni kubnih metara smrtonosnog metana, upozoravaju stručnjaci.

Eksperti Tomskog politehničkog univerziteta otkrili su da je u blizini obale Rusije na Ledenom okeanu značajno porastao proces topljenja podvodnog vječnog leda, saopštila je pres-služba Univerziteta.

Sam po sebi, proces topljenja podvodnog vječnog leda, kako tvrde naučnici, potpuno je bezopasan, prenosi sputniknews.com.

Međutim, dalji prirodni mehanizmi koje on može za sobom da povuče, apriori su smrtonosni za čitav život u okolini,na površinu bi mogle da se popnu ogromne rezerve smrtonosnog gasa metana.

Ove uznemirujuće nalaze naučnika potvrđuju i podaci koje su prikupili tokom arktičke ekspedicije sprovedene 2016. godine, zajedno s naučnicima sa Pacifičkog okeanološkog instituta, Instituta za okeanologiju i Instituta za atmosfersku fiziku.

Najnoviji podaci o stanju podvodnog vječitog leda bazirani su na činjenici da je njen osnovni dio u oblasti priobalja Istočnog Arktika čitav, što isključuje mogućnost destabilizacije hidrata metana koji se nalaze ispod njega.

Međutim, nedavna mjerenja su pokazala da se topljenje vječitog leda dešava mnogo brže, brzinom do 18 centimetara godišnje. A to već garantuje formiranje kanala za izlazak gasa na površinu.

“Izgledi su razočaravajući. Zbog toga što dio mjehurastog toka metana iz sedimenata u vodi na morima Istočnog Arktika može da varira od nekoliko miligrama do desetine i stotine grama po kvadratnom metru na dan. A to već dva do četiri puta prevazilazi osnovne koncentracije izmjerene na našoj planeti”, objašnjava profesor sa katedre geologije i mineroloških istraživanja Tomskog univerziteta Natalija Šahova.