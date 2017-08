CEDIS:Obavještenje za 10 avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 10 do 14 sati – Pilana Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečki Tuzi, Uvač i Pajkov Vir

Kotor

– u terminu od 07 do 09 sati – dio Perasta

Nikšić

– terminu od 09 do 13 sati – Riječani, Maočići, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Busak, Muževice, Lastva, Trepča, Pometenik, Podbožur, Brankov Do, Bajov Do, Rudine, Trubjela, Krstac, Vojin Do, Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Trafomont Vilusi i Srni Do

– u terminu od 10 do 14 sati – selo Javljen u Goliji

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Boljanina, Zminac i Kurilo

– u terminu od 09 do 14:30 sati – naselje Sutivan

Kolašin

– u terminu od 10 do 14 sati – Lugovi

– u terminu od 10 do 14 sati – Svrke

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati – selo Vukodo

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati – Tikava, Ljutići, Zaglavice i Stajišata

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Gornje Luge i Gračanica

Plužine

– u terminu od 07 do 18 sati – Unač i repetitor Unač, Herceg Strana, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Rošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora

– u terminu od 11 do 16 sati – Potrk, Duba, Bajovo Polje, Polje Pejovića, Zaborje, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Zakamen i Seljani;

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Geranje

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je CEDIS.