CEDIS: Obavještenje za 8. avgust

Zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica: Od 08 do 18 sati – Bratonožići i Jelin Dub.

Cetinje: Od 10 do 12 sati – Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad: Od 08 do 15 sati – Dobri Do, Ržišta i Vukotica.

Bar: Od 05 do 09 sati – dio Zelenog Pojasa, dio Šušnja iznad pruge i Vitići.

Kolašin: Od 10 do 14 sati – selo Smrčje, a od 09 do 15 sati – Đuđevina, Bare , Raičevine i Prekobrđe.

Bijelo Polje: Od 09 do 14:30 sati – Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Donji i Gornji Mojstir.

Pljevlja: Od 08 do 15 sati – Podrogatac, Ljuće, Zbljevo, Maljevac i Brvenica.

Žabljak: Od 09 do 15 sati – selo Vukodo.

Rožaje: Od 08:30 do 14:30 sati – selo Bukovica.

Petnjica: Od 08:30 do 14:30 sati – selo Gornja Vrbica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je CEDIS.