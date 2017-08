Al Džazira najavila tužbu protiv Izraela

Katarska TV stanica Al Džazira osudila je danas odluku Izraela da zatvori njen biro u Jerusalimu, ocijenivši da je ta mjera nedemokratska, i najavila da će podnijeti tužbu.

Izrael se ugledao na četiri arapske zemlje koje su se udružile protiv Katara u okviru višemjesečnog političkog spora oko politike Dohe i navodne podrške ekstremistima.

Kanal i sajtovi povezani s njim blokirani su u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu i Bahreinu.

Al Džazira je u odgovoru osudila odluku za koju je rekla da dolazi od zemlje koja tvrdi da je “jedina demokratska država na Bliskom istoku” i najavila da će pokrenuti sudski postupak.

Izraelski ministar komunikacija Ajub Kara najavio je na konferenciji za novinare niz koraka u cilju zatvaranja katarske televizije Al Džazira u Izraelu, a premijer Benjamin Netanjahu pohvalio ga je na svom Tviteru, prenosi Beta.

Netanjahu je napisao da je njegov ministar “preduzeo nekoliko praktičnih koraka da blokira huškanje Al Džazire u Izraelu”. Činjenica je, međutim, da ni jedan od koraka koje je Kara pomenuo nemaju praktične posledice i da će u praksi katarska TV stanica Al Džazira nastaviti da emituje vijesti iz Izraela kao i do sada, navode izraelski mediji.

Kara je održao konferenciju za novinare o tome i pozvao vladinu kancelariju za štampu da poništi akreditive za zaposlene u Al Džaziri u Izraelu, međutim, za to će biti potrebni dodatni dokumenti.

Direktor kancelarije za štampu Nican Hen rekao je da se, shodno procedurama, takve akreditacije poništavaju jedino posle konsultovanja sa bezbijednosnim agencijama, ako postoji uvjerenje da se radi o opasnosti za nacionalnu bezbijednost.

Kara takođe pokušava da izdejstvuje da kablovske i satelitske kompanije blokiraju emitovanje vijesti Al Džazire, zbog čega ih je direktno kontaktirao. One su izrazile spremnost da to učine, ali to nisu javno saopštile. Većina gledalaca Al Džazire u takozvanom arapskom sektoru u Izraelu gleda emisije preko satelitskih kanala, koje izraelske vlasti ne mogu da kontrolišu.

Dodatni Karin korak je i apel ministru javne bezbijednosti da iskoristi svoj autoritet da zatvori kancelarije Al Džazire, pošto je time trebalo da se bavi policija koja je izbjegla odgovornost i prebacila je na Ministarstvo za javnu bezbijednost.