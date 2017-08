Britanci danas mogu vidjeti dokumentarac o princezi Dajani

U Velikoj Britaniji će danas prvi put biti emitovan na televiziji dokumenatrni film o pokojnoj princezi Dajani i pored rasprave u britanskom društvu, pošto princeza u filmu evocira svoj ljubavni život i neuspjeli brak s princom Čarlsom.

Protiv emitovanja filma na televiziji bio je Dajanin brat Čarls Spenser, ali je Čenel 4 i pored toga naveo da će dokumentarac biti prikazan kako je predviđeno u programu, u nedelju, 6. avgusta.

Prijatelji princeze smatraju da je dokumenarni film “provokacija”, dok je Dajanin bivši tjelohranitelj Ken Vorf nedavno rekao da bi britanska princeza željela da takav film bude prikazan.

Film “Diana: In her own words” (Dajana: Njenim sopstvenim riječima) snimljen je na osnovu video snimaka od 1992. do 1993. godine koje je napravio Piter Setelen, profesor dikcije princeze, poginule 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Film je već prikazan 2004. godine na američkoj televizijskoj mreži NBC poslije sudske bitke s Dajaninom porodicom, ali nikada nije prikazan u Velikoj Britaniji, iako je svima dostupan na raznim platformama poput Youtube.

Dajana u filmu govori kako je razmišljala da pobjegne iz Bakingemske palate 80-ih godina sa svojim tjelohraniteljem Barijem Manakijem, u kojeg se zaljubila, a koji je 1987. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Princeza čak pominje da je njen ljubavnik “možda eliminisan”. U filmu Dajana takođe govori o bračnim problemima s princom Čarlsom i kritikuje kraljevsku porodicu, posebno kraljicu Elizabetu Drugu, od koje, kako navodi, nije imala podršku.