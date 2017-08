Amfilohije: Hrvati u “Oluji” dovršili ono što je započeo Pavelić

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je danas povodom Dana sjećanja na sve stradale pravoslavne Srbe u vojno-policijskoj akciji “Oluja” da možda u čitavoj istoriji nije bilo toliko bratoubilaštva koliko u 20. vijeku i da su Hrvati dovršili ono što je započeo Ante Pavelić.

Mitropolit Amfilohije, koji je u manastiru Duljevo u Paštrovićima kraj Budve, sa sveštenstvom služio Svetu arhijerejsku liturgiju i parastos žrtvama “Oluje”, rekao je da je samoživost i samoljublje osnova svakog ubistva i svakoga bratoubistva.

To je osnova i ovoga bratoubistva koga danas naša braća Hrvati proslavljaju kao svoj veliki istorijski podvig, kao osnovu stvaranja svoje države i svoje vlasti, kaže vladika Amfilohije.

On je rekao da srpski narod, pobijen i prognan sa svojih vjekovnih ognjišta ne može, naravno, prihvatiti takvo obilježavanje toga zločina.

Mi smo narodi koji govorimo istim jezikom, korijenje nam je isto. Sudbina nam je istorijska ista, od iza Karpata, pa evo do ovdje na Balkanu. A u isto vrijeme vjerujemo u istoga Boga. Otimati od drugih – to je samo satanska ideologija. To satansko sjeme truje ljude i narode da se međusobno ubijaju i kolju. A oteto je prokleto, davno je rekao narod, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski, prenosi Srna.

Vladika Amfilohije kaže da se to već vidi i u Hrvatskoj.

Dovršili su ono što je započeo Ante Pavelić. “Braća” Hrvati sad slave svoju “Oluju” mržnje i bratoubistva. A istovremeno po 20.000 braće Hrvata godišnje napuštaju Slavoniju, a pusta ostade i Lika i Dalmacija. Srbe pravoslavne, svoje komšije su prognali, ono što nisu prognali to su pobili, ali zašto sad oni bježe sa tih krvlju zalivenih ognjišta. Ne može tu da bude sreće, oteto je prokleto, kaže mitropolit crnogorsko-primorski.

Povodom Dana sjećanja na sve stradale pravoslavne Srbe u vojno-policijskoj akciji “Oluja”, u svim hramovima Mitropolije crnogorsko-primorske danas su služeni parastosi žrtvama, a nakon toga čula su se zvona sa svih hramova i manastira u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj.