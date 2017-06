Mejer: Mirno prekrajanje granica rješenje za Balkan

Poznati američki stručnjak za Balkan Stiven Mejer smatra da bi prekrajanje granica bilo najbolji način da se riješi situacija u regionu i da bi to trebalo učiniti na miran način, ističući da na Balkanu mora postojati neka vrsta “kreativnog liderstva”.

Mejer je rekao da “u granicama nema ničeg svetog”, a u odbranu svog stava navodi da su se posle okončanja hladnog rata mnoge granice promijenile, kao na primjer granice Sovjetskog Saveza ili Čehoslovačke – i to na miran način.

Mejer, u intervjuu za Sputnjik, ocjenjuje da na Balkanu postoji izvjesna podrška za neku vrstu promjene granica, ali i – strah.

On smatra i da se ideja o ujedinjenoj Albaniji može realizovati, ali isto to vjeruje i kad je u pitanju “velika Srbija” ili razmatranje ideje o nekoj vrsti konfederacije pravoslavnih područja, pri čemu ima u vidu konfederaciju Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije.

Pri tom ukazuje da lideri regiona treba da drže SAD, i velike sile generalno, što dalje od toga.

“Kad pogledate poslednje 22 godine, svaki put kad su se Amerikanci, a ponekad i Rusi, miješali u stvari u ovom području – to se nije dobro završilo. Posebno SAD, koje treba da se drže podalje. Američki političari ne razumiju ovaj region, ne razumiju etničku pripadnost. Ovaj region mora sam da rješava probleme…Ovdje mora da postoji liderstvo”, naglašava američki stručnjak.

Što se tiče pitanja o ujedinjenoj Albaniji, Mejer ocjenjuje da je Srbija dovoljno jaka da se sa tim uhvati u koštac ako bi se tako nešto desilo – bila bi to, pojašnjava on, Albanija, dio Kosova, dio Makedonije i možda čak Preševska dolina, “ali, ravnoteža tome bilo bi to što bi Srbija dobila sjeverni dio od rijeke Ibra”.

Govoreći o situaciji u Republici Srpskoj, kaže da bi tamo trebalo održati plebiscit da se vidi šta ljudi žele – da li žele nezavisnost, da li žele da budu dio Bosne ili da budu dio Srbije.

Mejer, koji je 1990-ih radio u našem regionu kao zamenik šefa CIA-e za Balkan, smatra i da je dobra stvar u srpskoj politici što balansira između Zapada i Rusije, ali zaključuje da Srbi treba da budu veoma oprezni sa bilo kojom spoljnom silom.