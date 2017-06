CEDIS: Obavještenje za 2.jun

Podgorica

-Zbog radova na dalekovodu Radio predajnik, od 9 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Šušunje i Beglaci.

-Zbog radova u trafostanici Veruša Mali Raj, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Veruše.

-Zbog radova na dalekovodu Danilovgrad, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana.

Danilovgrad

Zbog radova na dalekovodu Slap Zete, od 7:30 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji Rsojevići.

Ulcinj

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Gornji Kravari, od 8 do 14:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Gornji Kravari.

-Zbog radova u 35/10 kV Grad, od 5:30 do 6:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće kompletno područje grada Ulcinja sa prigradskim naseljima Bratica, Solanski Put, dio bulevara Teuta i sela od Kolomze do Reča.

Bar

Zbog radova na 10 kV izvodu Zupci, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Mandarići, Podsustaš, Zupci, Tuđemili, Manastir Ribnjak, Vučkovići, Maksim, Boškovići i Sušara.



Kolašin

Zbog radova na dalekovodu Skrbuša, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dulovine, Padež, Mateševo, Jabuka, Vranještica, Suva Gora, Bare Kraljske.

Rožaje

Zbog radova na dalekovodu Koljeno, od 9 do 14:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ovog dalekovoda.

Berane

-Zbog radova na dalekovodu Budimlja, od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ovog dalekovoda.

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Zagrad, u petak 02. juna, u terminu od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže.

Žabljak

Zbog radova na dalekovodu Virak, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Bukovica, Borovac.

Pljevlja

Zbog radova na niskonaponskoj mreži Zabrđe, Čestin, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Zabrđe, Čestin.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.