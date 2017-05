Čokolada – čudotvorni lijek

Odličnog je ukusa, snižava krvni pritisak, pomaže da ostanete budni, može da smanji holesterol i poboljša pamćenje. I, ako se može vjerovati novom istraživanju danskih naučnika, redovno konzumiranje može da štiti od bolesti srca, moždanog udara, demencije i drugih zdravstvenih problema.

U ovom opsežnom istraživanju posmatrane su navike konzumiranja čokolade i zdravlje srca 55 hiljada Danaca. Naime, naučnici su posmatrali stopu atrijalne fibrilacije, kada različiti dijelovi srca lupaju u različitim ritmovima. Atrijalna fibrilacija utiče na dva do tri odsto osoba u razvijenim zemljama i povezana je sa mnogim bolestima srca.

Istraživanje je pokazalo da odrasli koji jedu čokoladu najmanje jednom mesečno imaju brzinu atrijalne fibrilacije 17 odsto nižu od onih koji su je jeli ređe. Oni koji su jeli čokoladu umjereno, osam do 24 puta mjesečno, imali su 20 odsto manje šanse da pate od aritmije, a oni koji su još češće jeli čokoladu, imali 16 odsto manje šanse.

“Kao deo zdrave ishrane, umjeren unos čokolade je zdrav izbor za užinu”, izjavila je za Rojters glavna autorka studije Elizabet Mostofski. Crna čokolada je najbolja, jer ima više blagotvornog kakaoa i manje mlijeka, šećera i masti.

Međutim, nisu postojali dokazi da konzumacija čokolade dovodi do niže stope atrijalne fibrilacije. To bi mogao da bude lažan odnos, gdje se veza između dve pojave posmatra kao da jedna izaziva drugu. Na primjer, procenat potrošnja sira po glavi stanovnika bliska je broju ljudi koji umru kada se upetljaju u posteljinu, ali to ne znači da konzumiranje sira čini posteljinu opasnom.

Pod pretpostavkom da je štangla čokolade zaista preventivno sredstvo za atrijalnu fibrilaciju, za sada je nejasno šta je tome uzrok. Čokolada sadrži slabo proučeno organsko jedinjenje poznato kao flavanol, koji može da umanji zapaljenje tkiva. To bi moglo da spriječi oštećenje srčanog tkiva, za koje se smatra da je uzrok atrijalne fibrilacije.

Podaci su takođe pokazali da oni koji redovno jedu čokoladu imaju niži indeks tjelesne mase od onih koji su je jedu manje. Stručnjaci smatraju da je to lažan odnos.

“Vrlo je vjerovatno da su ti ljudi fizički aktivniji”, rekla je Alisa Lihtenštajn, direktor i viši naučnik u kardiovaskularnoj laboratoriji za ishranu na Univerzitetu Tafts u Bostonu, koja nije bila uključena u istraživanje.

Novosti.rs