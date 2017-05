CEDIS: Obavještenje za 31. maj

Podgorica

-Zbog radova na dalekovodu Lijeva Rijeka, od 9.30 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice.

-Zbog radova u trafostanici Zagorič 5, od 8.30 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači iz ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke ulice.

-Zbog radova na dalekovodu Vuksanlekići, od 9 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Cetinje

-Zbog radova u trasi dalekovoda Cetinje-Čevo, od 8.30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće područje Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca, Čeva i Lastve Čevske.

Ulcinj

-Zbog radova na dalekovodu Brajša, od 8 do 14.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće sela: Brajša, Kaliman, Curanovići, Rastiš i Lolovići

Bar

-Zbog radova na mreži Pod Glavicom, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača naselja Marin Ploče i Bijele Glavice.

Bijelo Polje

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Kruševo, od 08:30h do 14:00h, bez napajanja električnom energijom ostaće izvod Božovići.

Mojkovac

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Jakovići, od 09:30h do 13:30h, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa pomenute mreže.

Andrijevica

-Zbog radova na dalekovodu Trešnjevo-Seoce 1, od 10 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Seoce.

Petnjica

-Zbog radova na dalekovodu Tucanje, od 10 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Lješnica, Azane i Tucanje.

Rožaje

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Gusnice, od 12.30 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Gusnice.

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Kalače 1, od 10.30 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće izvod prema džamiji u Kalače.

Žabljak

-Zbog radova na trafostanici Mala Crna Gora, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Mala Crna Gora.

Šavnik

-Zbog radova na mreži Grabovica, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Grabovica.

Pljevlja

-Zbog radova na mreži, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Zabrđe, Popov do, Meljak, Višnjic, Zahum, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Kovač, Poblaće, Potkovač.

Kotor

-Zbog radova na mreži, od 9 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dražin vrt.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.