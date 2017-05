CEDIS: Obavještenje za 30. maj

Podgorica

-Zbog radova na dalekovodu Lijeva Rijeka-ogranak Opasanica, od 9.30 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Pilana Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečki Tuzi, Uvač i Pajkov vir.

-Zbog radova u trafostanici Zagorič 5, od 8.30 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači iz ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke ulice.

-Zbog radova na dalekovodu Vojni Logor, od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Cetinje-Čevo, od 8.30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće područje Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca, Čeva i Lastve Čevske.

Danilovgrad

-Zbog radova na dalekovodu Slap Zete, od 8.30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji Rsojevići.

Bijelo Polje

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Rasovo, od 08:00h do 13:30h, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže (izvod Lukovići).

Mojkovac

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Donja polja, od 08:00h do 13:00h, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Donja Polja.

Nikšić

-Zbog radova na mreži, od 10 do 15 sati bez napajanja električnom energijom ostaće Kočani i Rastovac a od 9 do 10 sati Vidov potok.

Berane

-Zbog radova na dalekovodu Dolac-Buče, od 9.30 do 12.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Jugovine i Banjevac.

-Zbog radova na dalekovodu, od 12.30 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Kurikuče, Glavaca i Vuča.

-Zbog radova u trafostanici Praćevac, od 9.30 do 12.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Praćevac.

Rožaje

-Zbog radova na mreži, od 9.30 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Biševo.

-Zbog radova na dalekovodu Zekići-Dacići, u od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dacići,Granični prelaz »Kula«,Kaluđerski laz,Donji bukelj i Gornji bukelj.

Kotor

-Zbog radova na dalekovodu Grbalj, od 9 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Radanovca, Šišici, Bratešici, Gorovići, Kovačko polje, Glavatske kućice, Čeren, Krimovica, Kovači.

-Zbog radova na dalekovodu Perast, od 9 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Perast, Dražin vrt.

Tivat

-Zbog radova na dalekovodu Radovići, od 10 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Oblatno, Bogišići.

Bar

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Pod Glavicom, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača naselja Marin Ploče i Bjele Glavice.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.