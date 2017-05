Novi zvuk i riječi iz Skopja

Javlja: Dejan Kožul



Gledao sam u Skopju utakmicu Veleža i Vardara. Igrali su Semir Tuce, Kodro…Vardar je bio zajeban tim koji je gubio zbog politike. Dođe Velež i Semir Tuce polomi nogu našem beku. Bernays Propaganda je mali tim koji igra prvu ligu i 13. je na tabeli. Igramo sa našom djecom, lokalnom ekipom. Jesmo 13. ali oni koji su prvi uvijek najebu kod nas.

Makedonija je posljednjih mjeseci prečesto spominjana kao potencijalni fitilj u ovom našem balkanskom buretu baruta. Činjenica je ipak da o Makedoniji jako malo znamo i da sve što čujemo dolazi u određenom kontekstu koji prije svega zavisi od političkih interesa. Mi smo se stoga odlučili da KUPEK-om skoknemo u Skopje i da malo damo boje šturim informativnim izvještajima. Pričali smo sa Vaskom Atanasoskim, iz benda Bernays Propaganda, kako on kaže, bendom koji predstavlja novi “zvuk i riječi iz Skopja”.

Sam odabir imena benda “Bernays Propaganda” u startu je odredio put kojim će bend ići. Izguglajte malo tko je bio Edward Louis James Bernays, po kom je bend dobio ime i sve vam bude jasno.

Recimo samo da bi se mogla povući paralela sa Rage Against the Machine i Bernays Propagande i to bez lažne skromnosti. Naravno, domete je nemoguće uporediti ali uzevši u obzir gdje Vasko, Tina i družina žive, za imati tako oštar jezik je možda potrebno i više hrabrosti nego Zacku i ekipi.

Svejedno, bend priprema svoj peti po redu album, a Vasko je najavio i promjenu u zvuku, što se donekle već desilo sa prethodnim, još uvijek aktuelnim albumom “Politika”.

“Nije poenta u savršenstvu, poenta je u borbi, u iskrenosti”, reći će nam Vasko, a sve što rade predstavljaju kao “Druga mladost, treći svjetski rat”. Akcenat je na nekoj drugoj publici, “publici kojima ne fali pank, ni znanja, ni političkog života.” Obraćanje studentima je prošlost.

Pričali smo sa Vaskom i o politici, o DIY filozofiji koja od samog početka krasi bend, o Balkanu, ali ne onom Balkanu kakvog nam prikazuju, već o “endless balkanskoj priči”, onoj pozitivnoj.

A kroz tu pozitivnu balkansku priču u ovom 184. KUPEK-u, isprepliće Habsburška Monarhija, grčki filozofi, Mate Parlov ali i Velež iz Mostara, kao i neizbježni Vardar.

Oružje Bernays Propagande je umjetnost. Poslužite se.