Najviša dnevna temperatura od 15 do 27 °C

Sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti biće u subotu u južnim i centralnim krajevima Crne Gore.

Na sjeveru zemlje biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana ili poslijepodne ponegdje se očekuje slaba kiša.

Sjeverni vjetar biće povremeno umjeren do pojačan; na primorju će duvati i zapadnjak.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 4 do 16, a najviša dnevna od 15 do 27 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano, dok se popodne očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar sjeveroistočni biće povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 16, a najviša dnevna do 27 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.