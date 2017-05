NLO na Antarktiku?

Proučavajući snimke Zemljine površine, Valentin Degtjarjov iz Nižnjeg Tagila je otkrio neobičan objekat na Antarktiku za koji tvrdi da je vanzemaljski brod, prenosi ruski portal URA.

“Slučajno sam našao nešto nevjerovatno. Na Google Earthu na koordinatama 73°13’55.09″ J, 71°57’12.98 Z (ostrvo Eklund) na Antarktiku, 170 kilometara od obale na stijeni se nalazi ono što se naziva svemirski brod”, izjavio je Degtjarjov, čija je teorija da je 600 metara dugi svemirski brod udario u stijenu i “zauvijek ostao zarobljen”.

Specijaliste za pronalazak artefakata tvrdi da je uspio da ga otkrije zbog otapanja leda na Antarktiku.

Fotografije su napravljene u periodu od 1989. do 2013. godine, ali svuda je jedan te isti objekat. Na nekima je on uočljiviji, na nekima nije. On ima jedinstven oblik – “elipsoidan uređaj u obliku diska sa vidljivim raketnim motorima”, kaže Degtjarjov.