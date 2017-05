Najlakse je biti cinik i pljuvati po svemu

Cinizam je svuda oko nas. Volela bi da mogu reci da je tako bilo oduvek, jer sam generalno pristalica one maksime da se ljudi slabo ,gotovo nimalo ne menjaju ,menja se samo okruzenje I to povrsno, I takva tvrdnja bi se sjajno uklopila u moj sistem. Ipak, cinjenica je da poslednjih par dekada prednjaci u isticanju prednosti ‘’cinicnog mracnog genija’’ pored kog oni koji pokusavaju da zive drugi pristup izgledaju kao lakomislene budale.

Era informacija isla je u prilog cinicnom mracnom geniju I u mnogo cemu mu dala ‘’I told you so’’ satisfakciju, ali ista ta era informacija sve vise pokazuje da ne postoji ni jedna teorija koja se ne moze oboriti I ni jedna konstanta koja nema dostojan protivargument, samo ako se kopa sa prave strane. Licno verujem da nisam cinik. Usudjujem se reci da izbegavam da to budem. Razlog tome je sto uprkos atraktivnom imidzu I auri sveznajuceg koja krasi cinicnog mracnog genija negde zapravo smatram da je cinizam savrsena osmatracnica za zivotne kukavice.

Sa visine I daljine je najlakse reci ‘’I told you so’’, imas konstantan bonus da uvek delujes u pravu a nikad ne isprljas ruke ali duboko u sebi negde ipak nazires da je tvoje drzanje po strani ustvari mlaka satisfakcija za nedostatak vere I pouzdanja u sopstvene snage. Sa tim u vezi kada kazem cinik ne mislim na spoljno drzanje neke osobe, niti na generalni nastup u komunikaciji sa drugima, dakle ne ono sto emitujes nego ono sto actually radis. Tvoj temperament I senzibilitet, modni ukus I nacin na koji komuniciras sa svetom spoljna su sminka I nista vise.

Cinizam na koji ja mislim je onaj sustinski stav prema zivotu. Dakle bez obzira na predstavu o tebi, deep down ili si cinik ili nisi, ostalo su stvarno nijanse. Kada izbegavas uspesnu zamke cinizma savremenog drustva onda si nesumnjivo svojevrsni ‘’Idealista’’. Idealista je npr osoba koja pokusava da ostane dosledna sebi I trazi nacin da stvori sebi zivot kakav zeli bez obzira na objektivne okolnosti. Ta ista osoba moze govoriti kao cinik, gundjati kao grumpy cat I ismevati sve cega se u razgovoru dotakne ali u svojoj biti ta osoba nije cinik.

Poraz cinizma zapravo je u pasivnom prihvatanju nadmoci objektivnih okolnosti I ulaganje energije na prilagodjavanje istima umesto u konstruktivne promene koje bi mogle promeniti takve okolnosti. Medjutim ukoliko se cinicni stav odrazava u onome sto radimo a ne onome kako se emitujemo okolini kako prepoznati cinika u svom okruzenju? Kako znati da bas mi nismo ti? Ili jesmo? Pojma nemam. Ja sam samo identifikovala problem, nemam sve odgovore. Ne postoji unikatna odrednica, ali izgleda mi da postoje tu I tamo neki zajednicki pokazatelji.

1.Pasivnost I otupelost na sve nepodnosljivije zivotne okolnosti– tu mislim na onu zarobljenost u obrascima I tvrdokornost da se tu ostane jer na takav nacin odgovornost za eventualne zivotne neprilike nikada ne pada direktno na njih. To je ono pokoravanje ‘’that’s life’’ stavu, pa se sve svodi na ‘’te su mi karte dopale ‘’ tezu bez dubljeg zadiranja u uzrocnost I realne mogucnosti, te nemog prihvatanja da onaj tamo sto mu dobro ide naprosto ima vise zivotne srece.

2.Umrtvljenost akcije– kada se covek dovoljno dugo drzi devize da nista ne zavisi od njega,on se ususka u svoje uverenje I naprosto ne zeli da ga izaziva I menja. Ma koliko porazno zvucalo, njemu vremenom takve neminovnosti prestanu biti neugodne. Ja to interno zovem ‘’dusevna institualizacija’’. Zatvorenik vremenom navikne na okvire kretanja u ustanovi gde boravi, ako izdrzavanje kazne dovoljno dugo traje prestane biti neprijatno, a postane cak I komforno. Iznutra slicno funkcionise. Nasa zaguljena uverenja jesu nas zatvor. Ako su ona turobna ,zivimo na depresivnijem mestu nego sto moramo. Ali vremenom to postane u redu jer potreba za promenom na bolje zvuci kao fantazija I izgubi se u metezu tegobne svakodnevnice.

3.Istinsko ubedjenje da ono sto dobijas od zivota –je otprilike to: Uprosceno receno, to podrazumeva jedan pomirljivi stav koji reflektuje pasivno prihvatanje kakve god situacije, ne samo sada nego I ubuduce, zato sto je zivot muka I tragedija uz povremene dobre dane I to je naprosto tako, osim onima tamo za koje si cuo ili o kojima citas u svakodnevnoj stampi. Razlog tome je sto zivot nije fer I sto pre oguglas pre ces se oporaviti od takve spoznaje. Krenem li da seciram I razbijam ovaj mit ,moj tekst ce preci u instant motivacioni a nije to bila inicijalna namera…

Danas nisam tu da preispitam I motivisem, samo da sugerisem kratki osvrt I moment samopreispitivanja. Ovo je zapravo hronicno stanje ukratko izlozeno u stavci br.1 I nema tu mnogo sta da se pojasni. Sve sto mozes da uradis je da se zapitas kojoj grupi ljudi ti pripadaas?

Onako, nezavisno od tvog svakodnevnog narativa,uvezbane slike koju emitujes svetu,sve se ionako svodi iskljucivo na tebe. Pre no sto se odlucis za svoju turobnu ali razgazenu putanju imaj u vidu da samo ti stojis sebi na putu eventualne promene. I da, cinici nista nisu dali svetu cak I u najnaprednijoj verziji ‘’cinicnog mracnog genija’’.Mozda zato nisu dobili nista bolje zauzvrat od tog istog sveta.

