Bez obustave saobraćaja za praznike

U nedjelju, ponedjeljak i utorak, za vrijeme državnog praznika, neće biti obustava saobraćaja i saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.Obustave počinju u srijedu u izmijenjenim terminima.

Na magistralnom putu Podgorica – Kolašin, zbog sanacije mosta Melještak, promijenjen je režim saobrćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Podgorica – Cetinje, lokalitet Kruševo Ždrijelo – kružni tok Cetinje, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, i obustavljen od osam sati i 50 do minuta do deset sati i 50 minuta i od 13 sati i 50 minuta do 15 sati i 20 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Podgorica – Cetinje, lokalitet tunel Mekavac, saobraća se jednosmjerno za sve vrste vozila, osim za teška teretna vozila, kamione sa prikolicom i vozila čija visina prelazi 3,5 metara, koji mogu koristiti alternativne puteve, prenosi Mina.

Na magistralnom putu Cetinje – Budva, lokalitet kružni tok Cetinje – treća traka Obzovica, biće obustavljen saobraćaj od osam sati i 50 minuta do deset sati i 50 minuta i od 13 sati i 50 minuta do 15 sati i 20 minuta. Mimo tih termina, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na dionici Brajići – Lapčići na magistralnom putu Cetinje – Budva obustavlja se saobraćaj od devet sati i deset minuta do 11 sati i deset minuta i od 14 sati i deset minuta do 15 sati i 40 minuta. Mimo ovih termina, saobraća se uz semaforsku signalizaciju jednom trakom naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Cetinje – Budva, dionica Košljun – Zavala, obustavlja se saobraćaj od devet sati i 30 minuta do 11 sati i deset minuta i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 40 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Crkvice – Vrulja, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Ilino brdo – Vilusi saobraća se naizmjenično jednom trakom uz semaforsku signalizaciju.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežešnik auto puta Bar – Boljare na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo obustavljen je saobraćaj za sve vrste vozila u trajanju ne dužem od 30 minuta od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Na dionici 1.4 auto puta Bar – Boljare, na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, doći će do promjene režima saobraćaja za sve vrste vozila, u trajanju ne dužem od 30 minuta od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog sanacije klizišta Besnik i sanacije zida i kosine na lokalitetu Zeleni na magistralnom putu M-2, dionica Rožaje – Špiljani, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu R-1 na dionici Cetinje – Njeguši promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a saobraćaj će za sve vrste vozila biti obustavljen od osam do deset i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac u mjestima Lepenac i Stevanovac promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu Šćepan Polje – Plužine – Nikšić – Danilovgrad, zbog geotehničkih radova, režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na mostovima na magistralnom putu Ribarevina – Podgorica promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, zbog sanacije dilatacionih spojnica.

Do 31. maja je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu gdje se radi na dionicama Risan – Perast i Herceg Novi – Kamenari u Bijeloj.