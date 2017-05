Na udare ponegdje jak vjetar

U južnim i centralnim krajevima Crne Gore u srijedu će biti pretežno sunčano, dok će na sjeveru zemlje biti promjenljivo oblačno.

Prvenstveno na sjeveru zemlje će tokom dana biti uslova za mjestimično slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavunu.

Vjetar sjeverni i sjeveroistočni će povremeno biti umjeren do jak, a na udare ponegdje i veoma jak.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 6 do 18, a najviša dnevna od 13 do 28 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano i toplo. Sjeveroistočnjak će povremeno duvati umjereno do jako. Jutarnja temperatura vazduha biće do 17, a najviša dnevna do deset stepeni više.

Prognoza za ostale gradove.