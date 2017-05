Pretežno sunčano i toplo

Utorak će u Crnoj Gori biti pretežno sučan i topao, ali će od sredine dana, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, prvenstveno u sjevernim djelovima zemlje, ponegdje biti moguća kiša i grmljavina.

Povremeno umjeren do pojačan vjetar duvaće sa sjevera.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 6 do 19, a najviša dnevna od 17 do 29 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar sjeveroistočni će povremeno biti umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 16, a najviša dnevna do 29 stepeni.

