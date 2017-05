Stojanović: Srbi neće glasati za demarkaciju granice sa CG

Potpredsjednik Vlade Kosova Branimir Stojanović je rekao da predstavnici Srba u prištinskoj skupštini neće glasati za demarkaciju granične linije sa Crnom Gorom.

“Već duže vrijeme se sa međunarodnom zajednicom, naročito američkim predstavnicima, igra igra ko je kriv za to što demarkacija ne može da se usvoji i više je nego jasno da predstavnici Srba u kosovskoj skupštini neće glasati za to, ali i sami Albanci imaju problem sa svojim poslanicima kako da ih ubede da za to glasaju”, rekao je Stojanović za RTS.

On je ocijenio da je Vlada Kosova “bolesnik na aparatima”, te da se samo postavlja pitanje ko će isključiti te aparate i oglasiti da ona ne postoji.