Kišovita nedjelja

U nedjelju će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, uz povremenu normalnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom.

Vjetar južni biće umjeren do pojačan, a na udare jak. Vjetar će popodne početi da slabi.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 5 do 15, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen.

U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno, uz povremenu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar južni će prije podne biti umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 13, a najviša dnevna do 20 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.