Kurc protiv Makronove ideje o EU kao socijalnoj uniji

Ministar inostranih poslova Austrije Sebastijan Kurc ne gleda sa simpatijama na ideju kandidata za predsjednika Francuske, social-liberalnog političara Emanuela Makrona, o EU kao socijalnoj uniji.

“Ne može funkcionisati da se socijalni sistemi u Evropi odjednom dovedu na isti nivo. Kako bi to moglo funkcionisati? Treba li to da znači da ćemo mi u Austriji spasti na nivo Rumunije ili da će Rumunija isplaćivati duplo više socijalnih usluga? Ako da, ko će to da plati”, kazao je Kurc u intervjuu austrijskom dnevniku Noje Folksblat, prenose agencije.