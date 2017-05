Hodžaj:Kosovo ove godine podnosi zahtjev za članstvo u EU

Plan Prištine je da ove godine podnese zahtjev za status kandidata u Evropskoj uniji, izjavio je pred spoljnopolitičkim komitetom Evropskog parlamenta ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj.

On smatra da Kosovo, kao što je to slučaj sa Srbijom, treba da bude nagrađeno za posao obavljen kod kuće i u okviru dijaloga Prištine i Beograda, prenosi Glas Amerike. Uz to, jedini prirodan završetak aktuelnog dijaloga je međusobno priznavanje – bez toga dijalog je besmislen i beskoristan, ističe Hodžaj.

Tri godine od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i primjene Agende o evropskim reformama, Kosovo je, tvrdi Hodžaj, spremno da aplicira za evropsko članstvo. On iznosi utisak da, i pored dobrog posla kod kuće i u dijalogu, Kosovo nema tretman kakav zaslužuje.

“Shvatamo da EU ne tretira Kosovo na jednak način kako podržava Srbiju. Željeli bi da vidimo da se Srbija približava EU, shvatamo šta za Kosovo i region znači postojanje anti-evropske Srbije. Jako želimo da vidimo Srbiju, BiH, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo kao dio EU”, rekao je Hodžaj.