Upozorenje na novu prevaru na Facebooku

Facebookom poslednjih dana kruži objava naslovljena kao “10 Concerts I’ve Been To, One is a Lie”.

Moguće je dijeljem ove poruke u pogrešne ruke predati nešto što ne želite podijeliti sa svekolikom internet javnošću: odgovor na tajno pitanje kojim potvrđujete svoj identitet online.

Na Facebook i hrpu drugih servisa obično se logujemo tako što upišemo korisničko ime i lozinku. Kad im se učini da neko pokušava da se neovlašćeno uloguje u korisnički račun, jedna od mjera zaštite koju ti servisi koriste je postavljanje bezbijednosnog pitanja. To pitanje, recimo, može biti “Na kojem ste koncertu bili prvi put u životu?”, prenosi TV N1.

Hakeri bi mogli zloupotrijebiti popularnost i viralnost koje je stekla pomenuta objava na Facebooku kako bi upali u vaše korisničke račune na omiljenim društvenim mrežama i servisima za web-poštu. Nije isključeno ni da su upravo oni i kreirali spornu objavu.

Zbog toga stručnjaci za bezbijednost savetuju onima koji su objavili takve podatke da ih obrišu ili promijene odgovor na bezbijednosno pitanje. Uz to, preporučuju oslanjanje na lozinke koje je teško pogoditi (sastavljene od kombinacije slova, brojeva i simbola), ne odgovore na tajna pitanja koje je moguće vrlo lako saznati, poput djevojačkog prezimena vaše majke.