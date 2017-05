Dežurne zdravstvene ustanove tokom prvomajskih praznika

Dom zdravlja Podgorica tokom prvomajskih praznika, u ponedjeljak 1. maja i u utorak, 2. maja 2017. godine, građanima će pružati zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim objektima, Blok pet, Nova Varoš, Konik, Tuzi i Zeta.

Izabrani doktori za odrasle radiće u zdravstvenim objektima Blok pet, Nova Varoš i Konik, od 7 do 21 sat, dok će izabrani doktori za djecu raditi u zdravstvenom objektu Nova Varoš non stop, 24 sata dnevno. Tokom prazničnih dana, u zdravstvenim objektima Tuzi i Zeta zdravstvena zaštita pružaće se u vremenu od 7 do 15 sati.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet radiće svih dana praznika od 7 do 21 sat.

Jedinica za patronažu radiće po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom prvomajskih praznika nalozi primati u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, u vremenu od 7 do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana od 7 do 19 sati.