Pretežno sunčano i toplo

U Crnoj Gori će biti pretežno sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.

Na sjeveru je ujutro po kotlinama moguća magla, a u popodnevnim satima, uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha biće od 3 do 14, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni.

U Podgoricci će biti pPretežno sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 12, najviša dnevna do 25 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.