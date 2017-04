Kako prepoznati trovanje hranom

Trovanje hranom je nešto što većina ljudi doživi barem jednom.

Najčešći simptomi trovanja hranom su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi i grčevi u stomaku.

Ipak, u zavisnosti od toga kojom bakterijom ste zaraženi, oni mogu da variraju. Naučite da prepoznate najčešće uzročnike trovanja:

Botulizam

Otežan govor, gutanje i disanje

Zamagljen vid

Mučnina

Povraćanje

Suva usta

Umor

Paraliza

Botulizam se može dobiti od meda, povrća, konzervirane hrane, mesa, ribe, voća i mekih sireva.

Period inkubacije je od 12 do 36 sati.

Klostridijum perfringens

Ovaj tip trovanja hranom se dobija od nedovoljno termički obrađenog mesa. Izaziva dijareju i grčeve u stomaku koji traju i do 12 sati, sa periodom inkubacije koji traje od osam do 22 sata.

Kampilobakterija

Oni koji konzumiraju sirovo meso i živinu, kontamiranu vodu ili nepasterizovano mlijeko mogu biti zaraženi kampilobakterijom, koja izaziva dijareju, groznicu i bolove u stomaku, sa periodom inkubacije koji traje od dva do sedam dana. Simptomi traju oko pet.

Kolera

Kolera se najčešće širi gutanjem vode, ali i jedenjem morskih plodova, koji su kontaminirani tjelesnim izlučevinama osoba zaraženih podmuklom bakterijom Vibrio cholerae.

Simptomi su:

obilan vodeni proliv,

mučnina i povraćanje,

dehidratacija,

groznica i

grčevi u stomaku.

Period inkubacije je uglavnom od 12 do 24 sata.

Kriptosporidioza

Dobija se od nedovoljno skuvane hrane, voća i povrća i period inkubacije traje od dva do deset dana.

Simptomi su:

ozbiljna, vodena dijareja,

grčevi u stomaku,

mučnina,

povraćanje,

groznica i

gubitak kilograma.

Hepatitis A

Hepatitis A je bolest prljavih ruku, koju izaziva virus, a simptomi uključuju:

bolove u stomaku,

groznicu,

umor,

žuticu.

Period inkubacije traje od 15 do 50 dana

Listerioza

Osobe koje jedu zaraženi meki sir, nepasterizovano mlijeko mogu da se zaraze opasnom bakterijom listerijom.

Simptomi su slični gripu – groznica i bolovi u cijelom tijelu.

Simptomi i period inkubacije traju od dva dana do tri mjeseca.

Salmoneloza

Ako jedete sirovo ili nedovoljno termički obrađeno meso, nedovoljno skuvana jaja ili majonez od sirovih jaja, možete dobiti salmonelozu.

Simptomi su bolovi u stomaku, mučnina, dijareja, groznica, povraćanje i glavobolja. Period inkubacije traje od osam sati do sedam dana.

Šigeloza

Ova infekcija se prenosi od osobe do osobe kroz kontamiranu hranu, piće i predmete. Glavni simptomi su dijareja, koja sadrži sluz i krv, mučnina, povraćanje, groznica i grčevi u stomaku. Period inkubacje traje od jednog do sedam dana, a simptomi od četiri do sedam dana.

Najbolja šansa da izbjegnete jeste da dobro operete ruke prilikom pripreme namirnica, ne puštate ljubimce, muve i štetočine blizu namirnica, izbjegavate specijalitete sa sirovim mesom, čuvate namirnice u frižideru i dobro perete svježe proizvode.

