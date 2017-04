Atlantski savez traži 30.000 eura od Budve i 100.000 od Vlade

Atlantski savez Crne Gore je zatražio od Vlade Crne Gore da posreduje kod opštine Budva i da ovoj lokalnoj upravi sugeriše, odnosno preporuči “da kao što je to bio slučaj do sada, pruži podršku i ovogodišnjem Forumu u iznosu od 30.000 eura”.

Riječ je o VII To Be Secure Forumu, koji se održava u Budvi od 11. do 13. maja u organizaciji Atlantskog savez CG.

Ova nevladina organizacija, osnovana 2006. godine, s ciljem promocije euro-atlantskih vrijednosti i međunarodne bezbjednosti, istovremeno je od Vlade Crne Gore zatražio finansijsku podršku u izbnosu od 100.000 eura projektima u ovoj godini.

Vlada i opština Budva se na zvaničnom veb sajtu Atlantskog saveza CG vode kao partneri. Na sajtu nema informacija o dosadašnjoj finansijskoj podršci ovih, ali ni ostalih partnera.

Početkom lanjske godine Vlada Crne Gore je nenamjenski dodijelila Atlantskom savezu 80.000 eura pomoći.