Amfilohije: Ja odgovaram Sv.Petru , Milo šefovima NATO

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije kazao je da on odgovara Svetom Petru Cetinjskom, a bivši premijer Milo Đukanović šefovima NATO pakta.

Mitropolit je, u intevjuu za Dan, sugerisao političarima vlasti da prije donošenja odluke o NATO paktu priupitaju Svetog Petra Cetinjskog da li to podržavaju svi građani Crne Gore.

Odgovarajući na poruke Đukanovića da će Mitropolija Crnogorskoprimorska (MCP) dobiti svoju nišu, mitropolit je ocijenio da predsjednik DPS-a ne zna šta govori i da nema pojma o crkvi.

Amfilohije je kazao da se bivši premijer ponaša kao kralj, te da Crnogorci nijesu zaboravili da je Đukanović naopako naložio badnjake.

“Između ostalog, njega nazivaju i Milo kralj. I zaista, očigledno se on i ponaša tako, kao kralj. Da li mu je stvojstven onaj apsolutizam kralja Nikole prvog Petrovića, to nije moje da sudim. Međutim, postoji jedna suštinska razlika između našeg crnogorskog kralja i kralja Nikole. Kralj Nikola je bio kršten čovjek, čovjek crkve i u njegovo vrijeme Mitropolija crnogorsko primorska je bila državna vjera. Naš novi kralj bio je ovdje i kod Ćivota Svetog Petra. Moram da priznam nije umio da se ponaša. To mu ne zamjeram, takva mu je bila škola kumrovačko brozovačka. Prišao je ćivotu i klimnuo glavom, kao što sada klimaju u džamiji, tako nekako. Onda je posle čak i ložio badnjake. Međutim, nijesu Cetinjani zaboravili da je Milo naopako naložio badnjake. Ja sam u međuvremu shvatio da to nije bilo iz poštovanja prema crkvi i iz vjere, nego iz čisto političkih razloga. Đukanović očigledno ima harizmu kao poltičar, ali s druge strane pojma nema o crkvi. Ja sve ljude doživljam kao prijatelja, pa i Đukanovića. No i pored toga, njegovo shvatanje je drugačije od mog, kao i odgovornost. Njegova je odgovornost privremena i za Crnu Goru i narod. Ja odgovoram pred Svetim Petrom Cetinjskim, a on odgovara pred šefovima NATO pakta. I tu je velika razlika između nas”, rekao je on.

Mitropolit crnogorsko-primorski je dodao da je bivši premijer, iskoristio Crkvu da bi utvrdio vlast i da bi ostvario svoje političke ciljeve, a njega je optužio da je političar u mantiji.

“U tom duhu, evo i sada u najnovije vrijeme on nastavlja tu priču, koju je radikalizovao 1997. godine kada je počeo drugačije da se ponaša prema crkvi i počeo da podržava takozvanu CPC. Đukanović me je optužio da sam političar u mantiji i najavio da će zakon o vjerskim zajednicama biti donijet u dogledno vrijeme, a da će crkva, odnosno Mitropolija dobiti svoju „nišu”. Ne znam šta podrazumijeva pod tim.. On smješta Svetog Petra Cetinjskog, Svetog Vasilija Ostroškog u nišu?! Nije svjestan šta govori, a oprašta mu se jer u Boga ne vjeruje, pa može da kaže i nešto što je djetinjasto i nerazumno. On hoće svu istoriju da smjesti u nišu. Đukanović očigledno ima harizmu kao poltičar, ali s druge strane pojma nema o crkvi. On ne zna kakva je uloga Crkve. S obzirom da Crkva nije uvijek u saglasnosti s njegovom politikom i njegovim načinom ostvarivanja ciljeva, onda on jednostvano smatra da Crkvu treba eliminisati”, naveo je on.

Amfilohije se u intervjuu ovom listu osvrnuo na proteste i dodao da Crkva nema veze s tim, te da će sjutra služiti za upokojenu litirgiju i pomen u Cetinjskom manastiru za žrtve NATO bombardovanja.

Govoreći o nedavnoj prijavi koju je protiv njega podnio gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović, mitropolit je kazao da ga ne bi čudilo da ga prvi čovjek Podgorice po komandnoj dužnosti preda javnom tužiocu.

“Ako mu je za utjehu, to nije prvi put. Imao sam tri prijave. Optužen sam i zbog crkve na Rumiji gdje su me kaznili opomenom, a onda zato što smo obnovili Gornji manastir u Ostrogu i nijesmo pitali ovu modnu kreatorku (Anastaziju Miranović, direktorka Uprave za kulturna dobra). Umjesto da nam pomognu da sačuvamo vrijednosti, oni hoće kulturu bez kulta”, istakao je mitropolit.

On je objasnio da je donesena odluka da se na Koniku, gdje je nekad bila pijaca, gradi vjerski objekat i na osnovu toga je prikupljeno 7.000 potpisa kako bi se na toj lokaciji sagradio hram Svetog Vasilija Ostroškog.

“Mi smo na toj lokaciji stavili krst koji su nedavno vandali skinuli, kao i ikonu Svetog Vasilija. Ti koji to rade neka se sa Svetim Vasilijem obračunaju, a ne samnom. Takvo skrnavljenje Svetog Vasilija nije zapamćeno u ovih 350 godina, od kada je Sveti Vasilije svojim suzama grijao hladne stijene”, dodao je mitropolit.