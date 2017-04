Čovjek kriv za elementarne nepogode širom svijeta

Veći dio svijeta već je imao iskustva se ekstremnom, rekordnom vrućinom, sa dugotrajnom sušom ili sa pljuskovima, ojačanim posledicama globalnog zagrijavanja za koje je odgovorna aktivnost ljudi, utvrđeno je jednim istraživanjem.

U prvoj takvoj studiji, naučnici su analizirali podatke s meteoroloških stanica širom svijeta i izračunali da je u 85 odsto slučajeva rekordno najtopliji dan u godini nosio “otiske klimatskih promjena”. Gasovi od sagorijevanja uglja, nafte i prirodnog gasa koji u atmosferi zadržavaju toplotu, utiču da su ti podaci učestaliji ili veći.

“Svijet nije baš u tački u kojoj svaki rekord temperature ‘ima otisak ljudskog prsta’, ali se tome približava”, rekao je glavni autor, klimatolog Univerziteta Stenford Noa Difenbauh.

Uticaj klimatskih promjena je primećen u 57 odsto podataka o evidenciji najmanjih padavina u godini, i u 41 odsto podataka o evidenciji najveće kiše u periodu od pet dana, piše u studiji koju je objavila američka Nacionalna akademija nauka, prenosi Beta.

U poslednjih nekoliko godina, istraživači su došli do opšteprihvaćene naučne tehnike utvrđivanja da li je neki pojedinačni ekstremni meteorološki događaj učestaliji ili jači zbog klimatskih promjena. To obično uključuje ranije meteorološke podatke i obimne kompjuterske modele koji simuliraju koliko često bi se neki događaj dešavao bez zagrijavanja gasovima staklene bašte, i to se poredi s tim koliko se to često zaista i dešava.

Drugi naučnici kažu da se Difenbahova studija razlikuje i da je korisna po tome što se ne bavi samo nekim pojedinačnim događajem kao što je petogodišnja suša u Kaliforniji. Umjesto toga, on primjenjuje tehniku praćenja meteoroloških stanica kao cjeline, širom svijeta, izjavio je klimatolog Univerziteta Kolumbija Adam Sobel koji nije bio učesnik tog istraživanja.

“Ovo je korak naprijed jer omogućava da se utvrdi koji dio nekih događaja određene, odabrane vrste, sadrži statistički značajan uticaj čovjeka”, rekao je Sobel.