CEDIS: Servisne informacije za 26. april

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Nikšić

– Dragova luka

– Mokra njiva

– Gornje polje

– Ozrinići

– Budo Tomović

– Gvozdenice

– Ostrovac

– Avijacija

U toku radova na ugradnji novih brojila, potrošači će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

Zbog planiranih radova u trafostanici Vranići 4, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Vranića (na kraju oko balona za fudbal).

Cetinje

Zbog planiranih radova na dalekovodu Cetinje (ogranak za Zaćir), od 9:30 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Bar

– Zbog planiranih radova u trafostanici Nova Benzinska, od 14:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Ilino iza benzinske pumpe.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Pod Glavicom, od 10:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Marin Ploča na Velikom Pijesku.

Ulcinj

– Zbog planiranih radova na dalekovodu (ogranak Reč), od 9:00 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja sela Reč.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Crpna Stanica, od 9:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ulica Voja Lakčevića kod Stare Uljare.

Šavnik

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Mljetičak, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Mljetičak.

Žabljak

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Podgora, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Podgora.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Lijeska, Maoče i dalekovodu Bukovica, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Lijeska, Maoče, Bukovica, Petine, Čestin, Vitine.

Bijelo Polje

– Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Ribarevine, od 12:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kruševo, Zaton i Slijepač Most.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Gubavač, od 9:30 do 13:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže.

Mojkovac

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Donja Polja, od 9:30 do 13:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Kolašin

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Lugovi, od 10:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Rovca, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Trešnjica, Liješnje 1, Liješnje 2, RDC (Radio Difuzni Centar), Višnja, Velje Duboko 1, Velje Duboko 2, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići M-tel, Gornja Rovca, Bogutov Do, Jasenov Do, Trmanje.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Pajkov Vir, u od 11:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.