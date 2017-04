CEDIS:Servisne informacije za 25. april

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Nikšić

– Orah

– Bistričko naselje

– Put pored Bistrice

U toku radova na ugradnji novih brojila potrošači će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Samački Hotel, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača iz ulice 27. Mart (zgrada Pamučnog i naselje oko nje) i dio Kineske ambasade.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Drač 3, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio ulice Vlada Martinovića, Orahovačka ulica i ulica Omera Abdovića.

Cetinje

Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Novi Obod, od 10:00 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja naselja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića; dio ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove, vodovodno postrojenje Sandin vrh; sela Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići; dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma; dio ulica Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara crnogorskih junaka.

Bar

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Pod Glavicom, od 10:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Marin Ploča na Velikom Pijesku.

Ulcinj

– Zbog planiranih radova na dalekovodu (ogranak Reč), nu od 9:00 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja sela Reč.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Crpna Stanica, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ulica Voja Lakčevića kod Stare Uljare.

Herceg Novi

Zbog planiranih radova na dalekovodu Kameno-Vrbanj, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

Kotor

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 10:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača naselja Orahovac.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača sa područja Škaljara.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Grbalj, Popova ulica, naselje Odže.

Tivat

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Krašići i naselje Sokobanja.

Šavnik

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Miloševići.

Berane

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Beranselo 1 (izlaz prema Vodenici Deletića), od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće (u skladu sa dinamikom izvođenja radova) potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Bijelo Polje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Kovren, od 9:30 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže.



Mojkovac

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Donja Polja, od 9:30 do 13:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Kolašin

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Lugovi, od 11:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj Ulica, od 10:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.