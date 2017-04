Đukanović: Amfilohije se bavi politikom u mantiji

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) MiloĐukanović smatra da je u odluci vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da zabrani hapšenje dvojice poslanika, Andriju Mandića i Milana Kneževića više bilo politike, nego prava.

“Možda je to moj privid, ali, čini mi se ipak da nije. Ne volim pravne odluke koje su politički utemeljene, pa čak i ako postoje neki opravdani politički ili društveni razlozi za to. Ili, ako već neko donosi takvu odluku, onda bi trebalo da se konsultuje sa onima koji su relevantni politički činioci ovog života, ako već donosi odluku koju želi da politički utemelji”, kazao je Đukanović, prenosi Mina.

On je kazao da nema informaciju da je takvih konsultacija bilo.

“Da li je ta odluka ispravna – sudiće vrijeme. Mislim da u budućnosti treba povesti razgovore sa gospodinom Stankovićem o razlozima koji su ga opredijelili za takvu odluku”, kazao je Đukanović i dodao da smatra da nije u interesu države kad bilo koji državni organ donosi odluke koje obrazlaže potencijalnom slabošću države, jer je to vjetar u leđa nosiocima destrukcije da ponovo oprobaju još jednom da li je država slaba.

Komentarišući izjavu poglavara SPC Amfilohija da se mora baviti politikom, sve dok Crnu Goru vode izdajnici, Đukanović je kazao da uopšte nije iznenađen.

“To je zapravo samo priznanje mitropolita da se on bavi politikom u mantiji. Drugo, nije on usamljen u naporima da zaustavi Crnu Goru, prije svega da ostane nezavisna država, a ni u naporima da Crnu Goru odvrati od puta usvajanja evropskog sistema vrijednosti. Danas se to pokazuje otvoreno i bahatije, jer iza njega stoji jedan moćan sistem kakava je ruska država “, zaključio je Đukanović.

Odluka, koja će biti donijeta na Cetinju 28. aprila od najvećeg je istorijskog značaja, kako za sadašnjost, tako i za budućnost Crne Gore, ocijenio je Đukanović.

Ta odluka, smatra on, biće u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, i neće moći da je ospori niko, kako sada, tako ni u budućnosti.

Opozicija, koja je suštinski i antievropska, rekao je Đukanović, samo prijeti praznom puškom da bi se opravdala mentorima.

“Članstvo Crne Gore u NATO jedna je od nezaobilaznih tema svih ozbiljnih političkih razgovora kako u Crnoj Gori, tako i van nje. To je normalno, jer je skoro članstvo Crne Gore u Alijansi činjenica od najvećeg istorijskog značaja za sadašnjost i budućnost Crne Gore”, kazao je Đukanović u emisiji Živa istina.

On je mišljenja da je potpuno ispravna odluka da se o članstvu odluči u Skupštini.

“Prvo, jer je to u skladu sa Ustavom, drugo, jer je to uobičajena praksa. Od 28 zemalja članica 25 je to uradilo u parlamentima. I treće, svi izbori od 2006. bili su na neki način i referendum o tome da li će Crna Gora nastaviti evroatlantski put, posebno je to bio slučaj sa izborima 16. oktobra 2016, gdje je proevropski i pronato put dobio nedvosmislenu većinu”, objasnio je Đukanović, prenosi Radio AntenaM.

Kako je rekao, nema nikakve sumnje da će odluka biti donešena na validan način.

On je dodao i da u prijetnjama, koje se mogu čuti, ima mnogo političkog foliranja.

“Te poruke nam se šalju da bi se pokolebala naša odlučnost da nastavimo započeti put demokratske i proevropske emancipacije Crne Gore. Milsim da je ovdje zaista riječ o prijetanjama praznom puškom onih koji prije svega imaju potrebu da se opravdaju svojim mentorima i finansijerima”, ocijenio je Đukanović.

Iako se dio opozicije koji se zalaže protiv NATO-a javno zalaže za članstvo Crne Gore u EU, Đukanović smatra da je to samo nevješta kamuflaža njihovog antievropskog stava.

“Mislim da je to zapravo samo optička varka koju žele da nam ponude lideri tih partija. Cijenim da je u ovom slučaju riječ o nevještom pokušaju kamuflaže suštinski antievropskog stava koji u ovom trenutku ti lideri ne žele da ogole. Prije svega tu mislim na lidere takozvane građanske opozicije”, precizirao je Đukanović.

On je mišljenja da je neupitno da je Demokratski front ne samo antinato nego i antievropska politička struktura.

“Mislim da je ovdje riječ o tome da su oni svi zajedno saopštili da su protiv NATO-a, da da bi nam sjutra, ako ne već danas poslijepodne saopštili i da su protiv EU, onda kad bi postali politički relevantni u našoj zemlji. Oni se opredjeljuju ne za evropski, nego za ruski sistem vrijednosti. Ja nemam nikakvih loših predrasuda prema Rusiji, naprotiv, ali nemam dilemu oko toga šta je uspješniji model”, ocijenio je lider DPS-a.

Đukanović smatra da opozicija treba konačno da shvati da u borbi za vlast nije sve dozvoljeno.

“Mislim da će uskoro stići neke opomene, koje će poslati jasnu poruku da nije dozvoljeno i nije nekažnjivo baviti se izdajom nacionalnih interesa i baviti se organizacijom terorističkih akrivnosti, kojima se žele rušiti institucije ove države. Uzdam se u to da će građani biti dovoljno odgovorni da, i pored nezadovoljstava aktuelnom vlašću, nikada ne dozvole da na vlast dođe alternativa koja želi da sruši državu ili da je okuje u prošlosti”, naveo je Đukanović.