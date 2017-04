CEDIS: Obavještenje za 24. april

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Nikšić

– Orah

– Bistričko naselje

– Put pored Bistrice

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Samački Hotel, od 9:30 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača iz ulice 27. Mart (zgrada Pamučnog i naselje oko nje) i dio Kineske ambasade.

– Zbog planiranih radova u trafostanici RTV Stara, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio ul. IV proleterske (preko puta OŠ Savo Pejanović).

– Zbog planiranih radova u trafostanici Bulevar Revolucije 12, od 9:30 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade u bulevaru Revolucije preko puta Pobjede.

– Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Ponari-Vranjina, od 8:30 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće područje Vranjine i manastir Vranjina.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Ljevorečke Tuzi i Opasanica.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Šujaci i dio Mahale.

Danilovgrad

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Grlić i dio Martinića (Podglavice).



Cetinje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Dobrsko selo, Dolovi i Velestovo.

-Zbog radova u trafostanici Novi Obod, od 10 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića; dio ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove , vodovodno postrojenje Sandin vrh; sela Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići; dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma; dio ulica Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara crnogorskih junaka.

Nikšić

Zbog planiranih radova na dalekovodu Kličevo (vazdušni), od 10:00 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Bogetići, Drenoštica, Milojevići i Vitasojevići.

Bar

Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Stari Bar, od 11:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Stari Bar, Baukovo, Bolnica, Belveder, Stari Grad, Bartula, Rap, Čeluga 2 i Primorka(Pekara), a u terminu od 13:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostajaće potrošači sa navedenih područja naizmjenično u trajanju od 30 minuta.

Ulcinj

Zbog planiranih radova na dalekovodu (ogranak Reč), od 9:00 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja sela Reč.

Herceg Novi



Zbog planiranih radova u STS Repaje, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača STS Repaje prema Bekanu.

Zbog planiranih radova u TS Hotel “Rivijera“, od 9:00 do 11:00 sati, bez napajanja elektirčnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa mreže prem gornjem Njivičkom putu.

Tivat

Zbog planiranih radova u MBTS Sokobanja, od 9:00 do 14:00 sati, bez napajanja elektičnom energijom ostaće potrošači TS Sokobanja koji su ispod lokalnog puta.



Kotor

Zbog planiranih radova u MBTS Tripković, od 10:00 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača naselja Sveti Stasija.

Rožaje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Vuča, od 10:00 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom (u skladu sa dinamikom izvođenja radova) ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Žabljak

Zbog planiranih radova na dalekovodu Virak, od 9:00 do 18:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Bukovica, Borovac, Provalija, Vukodo, Vrtoč polje, Razvršje, Virak, Javorje, Pošćenski kraj, Smrčevo brdo.

Andrijevica

Zbog planiranih radova na dalekovodu Gnjili Potok 2-Trešnjevik-Štavna, od 10:00 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ovog dalekovoda.



Pljevlja

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Jasen, Lijeska, Vrba, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Jasen, Lijeska, Vrba.

Berane

Zbog planiranih radova na dalekovodu Luge-Zagorje, od 13:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ovog dalekovoda.

Bijelo Polje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Nikoljac, od 9:30 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže.

Mojkovac

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Željeznička stanica, od 9:30 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže.

Kolašin

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Drijen, od 9:00 do 14:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Trebaljevo, od 10:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo 1, Moračko Trebaljevo 2, Moračko Trebaljevo 3, Rovačko Trebaljevo 2, Moračko Trebaljevo 1, Rovačko Trebaljevo 3, Fabrika Vode Suza, Željeznička Stanica Trebaljevo, Sjerogošte.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.