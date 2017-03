VOICE: Plaćaju srednjoškolcima da glasaju za Vučića

Srednjoškolcima u Novom Sadu plaćaju da ubijede punoljetne vršnjake da glasaju za predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića, piše večeras Vojvodjanski istraživačko-analitickci centar (VOICE).

„Srednjoškolci se već nedjeljama bore da ‘kupe’ glasove svojih punoljetnih vršnjaka kako bi oni glasali za Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Oni koji skupljaju, za 15 glasova dobiju između 1.500 i 2.000 dinara, a vršnjaci često daju podatke zato što žele ‘da učine’ svojim drugarima“, navodi VOICE.

„Drugarica skuplja glasove, za 1.000 dinara. Sve zavisi kome kakvu priču proda, znam neke koji su joj dali broj lične karte, ali im ona nije obećala pare, oni su rekli da neće ni izaći, ali eto da bi ona dobila pare dali su joj brojeve“, rekao je srednjoškolac M.V, prenosi Beta.

Srednjoškolci komuniciraju direktno ili preko Fejsbuka, gdje traže ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG ili broj lične karte.

„Kad su u razredu, svi su super, pa su u fazonu to mi je najbolji drug, daću podatke, šta to meni znači. Međutim, ima i onih koji neće. Svi razmišljaju da sa tim jednim glasom ne može ništa da se uradi, da ništa ne znači“, rekao je R.L.

„U principu (srednjoškolci) ne znaju o čemu se radi, kada im kažeš da je to kupovina glasova, oni to ne shvataju. Danas sam drugarici objasnio da je to kažnjivo, tako da se malo trgla, uplašila se da je ne prijavim, pa je rekla da je ne miješam, da neće to više raditi“, objasnio je M. V.

VOICE je podsjetio da je prema Krivičnom zakoniku i članu 156 koji se odnosi na davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, ko drugome nudi, daje, obeća nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.