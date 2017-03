Cijela nacistička Njemačka je koristila droge

Novinar i pisac Norman Ohler autor je knjige “Blitzed: Drugs in the Third Reich”, u kojoj se navodi da je cijeli Treći rajh zbog upotrebe droga doslovno bio u “promijenjenom stanju svijesti”, piše Njujork Tajms.

Tableta pervitin, srodna metamfetaminima, bila je najpopularnije opojno sredstvo u nacističkoj Njemačkoj. U Hitlerovom slučaju, metamfetaminima su između ostalog dodavani kokain, steroidi ispolni hormoni.

Pervitin je 1937. sintetizovao glavni hemičar kompanije Temmler Fritz Hauschild, te potom unajmio stručnjake za promociju koji su lijepili plakate s drogom na tramvaje i autobuse, prenosi Klix.ba.

Ohler tvrdi da je od radnika u fabrikama do domaćica, od poslovnih ljudi do članova SS-a, odnosno da je skoro cijeli narod barem u jednom trenutku bio pod uticajem neke droge.

Knjiga je sastavljena od mješavina čvrstih dokaza i potpune spekulacije, jer puna istorija ovih mračnih vremena nikada ne može biti tako jednostavna, navodi Ohler.

Pervitin su dijelili svima za svaku moguću bolest – depresiju, vrtoglavicu, probleme s mišićima, seksualne probleme… Uzrokovao je euforiju, pojačano samopouzdanje, oštru koncentraciju i budnost.

Zbog učinaka je bio koristan vojsci, a vojni ljekari su ga naveliko hvalili.

Ohler tvrdi da je i sam Hitler bio teški zavisnik o drogama te da mu je lični ljekar Theodor Morell svakodnevno ubrizgavao skoro smrtonosne doze.

Počeo je s multivitaminima za energiju, ali do 1941. Hitler je uzimao steroide i hormonske preparate dobijene od svinjske jetre i iznutrica drugih životinja.

Morell mu je od 1943. počeo davati i eukodal, farmaceutski srodan heroinu. Na kraju je Hitler bio ovisan o koktelu od blizu 80 droga, a više od desetak je bilo psihoaktivno.

Prema Ohleru, eukodal je bio glavni uzrok Hitlerovog prevelikog samopouzdanja i lošim procjenama vojne taktike pri kraju rata.

Ono što čitanje knjige “Blitzed” čini provokativnim jeste pružanje pogleda na jedan potpuno drugačiji Treći rajh te se stoga preporučuje oprez pri čitanju.