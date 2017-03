‘Hajneken’-komunističko pivo?

Predlog zakona mađarske vlade o zabrani holandskom pivskom gigantu ‘Hajnekenu’ da na etiketama koristi crvenu zvijezdu petokraku predviđa do dvije godine zatvora i 6,5 miliona eura kazne za prekršioce.

To bi bila “zabrana upotrebe simbola totalitarnih režima, kao što su nacizam ili komunizam”, pokušao je da novinarima objasni šef kabineta premijera Viktora Orbana, Janoš Lazar, prenose online mediji.

Šef Orbanovog kabineta je izjavio da crvena zvijezda na etiketi ‘Hajnekena’ “vrijeđa osjetljivost Mađara koji su patili od komunizma” sve do pada ‘Gvozdene zavjese’ 1989. godine. On je podsjetio na to da je ‘Hajneken’ tokom Hladnog rata odustao od crvene boje svoje zvijezde da se ne bi pomislilo da je povezan sa komunističkom ideologijom. Zvijezda je ponovo postala crvena 1991. godine, nakon raspadu SSSR.

‘Hajneken’ uvjerava da njegova crvena zvijezda “nema nikakvo političko značnje” i da ona “svuda u svijetu koristi iste simbole”.

Osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, mačevalac Tamaš Kovač je na Fejsbuku poručio da će se odreći mađarskog Ordena za zasluge jer: “On ima crvenu zvijezdu! Ne želim da rizikujem dvije godine zatvora!”.