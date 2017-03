CEDIS:Servisne informacije za 26. mart

Cetinje

-Zbog radova u trafostanici Novi Obod, od 8 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića; dio ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove, vodovodno postrojenje Sandin vrh, sela Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići, dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma; dio ulica Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara crnogorskih junaka.

Nikšić

-Zbog radova na dalekovodu Kličevo, od 8 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači na području Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Vitasojevići.

Bar

-Zbog radova na mreži, od 15 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Barake SUP-a, Objekat PIO, Poljoprivredna škola, Zavod za Suptropske kulture, Potrošači od Poljoprivredne škole prem pruzi.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, javio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.