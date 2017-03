Zlatna ribica

Poznati japanski iscjelitelj Kacudžo Niši je uvijek govorio da razlog svim bolestima treba tražiti u kičmi. Toplo je svima preporučivao svakodnevno praktikovanje vježbe “Zlatna ribica“.

Ova vježba jača kičmu i ima pozitivan uticaj na opšte stanje čovjeka.

U čemu je jedinstvenost ove vjžbe?

Vježba “Zlatna ribica“ dovodi u red nerve koji izlaze iz kičmenog stuba, i oslobađa ih pritiska. Ona omogućava, ne samo ispravljanje kičme, već i regulisanje fizioloških funkcija svih sistema i organa, koordinira se rad spoljašnjeg i unutrašnjeg nervnog sistema, poboljšava se snabdijevanje krvlju svake ćelije u organizmu, ispravlja se držanje, pojačava se cirkulacija krvi. Sem toga, poboljšava se funkcija crijeva, jetre, bubrega, kože, srca, mozga.

Za postizanje maksimalnog efekta, vježba se izvodi ujutro i uveče, počinjući sa 1 minutom, postepeno dovodeći vreme do 3 minuta.

Prije početka vježbe istegnite se nekoliko puta zaredom dok brojite do “7“ i to oprezno, istežući kičmu na razne strane: petu desne noge vucite po podu napred, a objema ispruženim rukama istovremeno se istegnite u suprotnu stranu; zatim, isto to uradite, ali na lijevu stranu (lijeva peta se kreće po podu unaprijed, a obje ruke istovremeno rastežu kičmu u suprotnu stranu na “7“). Ponovite to 5-7 puta, sa svakom petom i objema rukama.

Stavite dlanove ispod vratnih pršljenova: savijte laktove, cijelim telom težite ka podu, skupite noge, nožni prsti teže ka licu i sve “izbočine“ (tj. potiljak, ramena, karlicu, listove, pete) treba ugibati ka podu. U tom položaju otpočeti sa brzim mrdanjem (vibriranjem) tela s desna u lijevo, kao riba koja brzo pliva. Pritom, kičma treba da je nepomična, a pokreću se s desna u levo samo tabani koji su pod pravim uglom u odnosu na telo, i kreće se potiljak.

Zamislite da ste ribica i počnite vibrirati repićem, cijelo vaše telo počeće vibrirati. Ovu vežbu treba raditi 1-2 minuta (ili brojati do 120 ili 240).

Kada ležimo sa ispravljenom kičmom na ravnom i tvrdom ležaju ili na podu, istežući maksimalno vrhove prstiju na nogama, i vibrirajući cijelim telom čas u jednu, čas u drugu stranu u dužini od 1 do 2 minuta (ili od 120 do 240 puta), pumpanje krvi u vene se pojačava jer se naprežu mišići u svim djelovima tijela, naročito u venama donjih udova što tjera krv nazad, ka srcu. Pritom se krvotok ubrzava.

Pogledajte video, kako se izvodi ova vježba. Video je na ruskom, ali sve što govori ova žena (Maja Gogulan, 60 godina), opisano je prethodno.(Izvor: Femina)