CEDIS: Obavještenje za 24. mart

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Golubovci

– Buda Tomovića

– Put JNA

– Dahna

– Vojislavljevića

– Đ Jakšića

Kotor

– Kavač

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.



Podgorica

-Zbog radova na mreži, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Kuće Rakića.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Rijeka Piperska, od 10 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga i Potoci.

-Zbog radova na mreži, od 9.30 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio grada na raskrsnici ulica Bratstva i jedinstva i Oktobarske revolucije i zgrada Podgoricke banke.

-Zbog radova na mreži, od 10 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće selo Jelin Dub.

-Zbog radova u trafostanici Bartolica, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade preko puta Centra bezbjednosti u ulica Svetozara Markovića.

Nikšić

-Zbog radova na mreži, od 9 do 16 i od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Trešnjeva, Rokoča, Ostroga, Dragovoljića-Risji Do, Stubičkog Međeđa.

Kotor

-Zbog radova na mreži, od 10 do 13 sati bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači Kavača.

Andrijevica

-Zbog radova na dalekovodu Trešnjevo, od 9 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće izbjegličko naselje, Seoce, Soko Štark, Prisoja, Slatina, Zabrđe, Andrimer i Trešnjevo.



Rožaje

-Zbog radova na dalekovodu Zapad, od 15 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Žuta litica, Tofi, Servis, Dekor, Masinski djelovi.

Plav

-Zbog radova na mreži Rudo Polje, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa mreže Rudo Polje.



Petnjica i Berane

-Zbog radova u trafostanici Polica, od 9 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće cjelokupno područje opštine Petnjica i dio sela u Beranskoj opštini: Polica, Dragosava, Zagrađe i Babino.



Pljevlja

-Zbog radova na dalekovodu Zabrđe, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Podrugatac, Borovića, Ljuća, Vrbica, Kruševo, Kakmuže, Dragaši.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.