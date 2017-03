Sunčano, do 25 stepeni

U Crnoj Gori će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i relativno toplo za ovo doba godine.

U višim planinskim predjelima na sjeveru, moguća je rijetka pojava kratkotrajne poslijepodnevne nestabilnosti.

Duvaćr slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 11, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 9, najviša dnevna oko 25 stepeni.

Prognoza za ostale gradove